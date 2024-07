Moise Kean fa cilecca: il pallone e il gonfiabile, la figuraccia che sconcerta la Fiorentina

13 luglio 2024 a

Tutto quello che poteva andare male, a Moise Kean è andato peggio. Sui social è diventato virale, ma non in positivo, il video della "presentazione" davanti a decine di piccoli tifosi della Fiorentina del neo-acquisto viola, arrivato dalla "nemica" Juventus per 18 milioni di euro (13 + 5 di bonus).

Un affare assai contestato dalla frangia più calda dei supporter, che l'hanno giudicato un regalo di patron Commisso alla Signora dal momento che l'attaccante 24enne era all'ultimo anno di contratto e si sarebbe potuto prendere a zero tra pochi mesi.

"Solo parole", Kean alla Fiorentina: tifosi in rivolta contro Rocco Commisso

In questo senso, lo spettacolo andato in scena al Viola Park non rasserenerà il clima. Il club, a margine della conferenza stampa, ha organizzato un piccolo show con Kean sfidato a centrare un (enorme) bersaglio gonfiabile con la palla. La distanza è ridotta e Moise, 15 presenze e 4 gol con la Nazionale azzurra (e 13 gol con il Psg nella stagione 2020/21, ma zero reti in campionato nell'ultimo anno alla Juve) si aggiusta il pallone sul destro e inizia a tirare: il primo calcio manda la sfera nella fascia più bassa del bersaglio, mentre gli altri tre addirittura non centrano il gonfiabile, finendo tutti a pochi centimetri da terra.

Calciomercato senza vergogna, il fallimento dell'Italia pallonara

L'imbarazzo dei presenti è crescente, con i bimbi che al termine dell'esibizione applaudono timidamente, consci di aver assistito a una figuraccia. Per la cronaca, a Firenze confidavano nell'arrivo di un bomber affidabile dopo anni di stenti in attacco con giocatori dalle polveri bagnate o incostanti come Jovic, Cabral, Nzola, Belotti e Beltran. E su X la performance di Kean è diventata virale, con decine di esilaranti sfottò.