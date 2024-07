Euro 2024, Daniel Riolo spiana Mbappé: "Che fine farà", il video virale in Francia

13 luglio 2024 a

Mbappé è sempre di più nel mirino. Dopo le prestazioni a dir poco disastrose a Euro 2024, è scattato già il processo in Francia. Fresco fresco del passaggio al real Madrid c'è chi mette in dubbio le sue doti.

E così a fare la voce grossa è Daniel Riolo, giornalista RMC Sport, una delle voci più ascoltate nel mondo dello sport d'oltralpe: "Ci sono state cose al culmine della vessazione morale, sì, c’è stata una guerra abominevole tra i due clan (Mbappé e PSG). Entrambi hanno fatto di tutto, tra promesse e smentite, per rovinare l'anno di entrambi. Mbappé aveva uno stile di vita deplorevole, non si concentrava più sul calcio. Arriva in un momento della sua vita, a 25 anni, dove ci sono due strade. Ha la possibilità di andare al Real e forse è la strada giusta che lo salverà ma a 25 anni l'altra strada è quella di Neymar e Verratti, cioè che non ti alleni più bene, non hai più la tua esplosività, non vali più molto", stilettate senza precedenti.

E ancora: "Non so dire se potrà rimettersi in carreggiata, non lo so. Lo so, starà a lui decidere. Penso che il suo corpo sia cambiato molto e non in meglio rispetto a quando andava molto forte allo stesso tempo capace di accelerare, colpire, rotolare, aprire e chiudere piede, non c'è altro ma al momento questo giocatore non esiste più. Quell'occasione per tornare sul 2-2 a 10 minuti dalla fine (contro la Spagna), se è Kylian Mbappé la palla va sotto la traversa, lo sappiamo tutti. Ma ha tirato in tribuna". Infine la bordata: "Ad oggi, Kylian Mbappé che conoscevo non esiste più, per me è un ricordo. Il suo tiro al volo nella finale del 2022 che ci ha stupito tutti, ma quel giocatore straordinario non esiste più".