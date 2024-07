Euro 2024, Spagna campione d'Europa: Inghilterra battuta 2-1

14 luglio 2024 a

La Spagna è campione d'Europa. Nella finale di Berlino le Furie Rosse hanno battuto per 2-1 l'Inghilterra. Le reti al 47' di Nico Williams (S), al 73' di Palmer (I) e all'86' di Oyarzabal (S). Per la Spagna è la quarta vittoria agli Europei dopo quelle del 1964, 2008 e 2012. Per l'Inghilterra è la seconda sconfitta di fila in finale dopo quella del 2021 in casa contro l'Italia ai rigori.

Sono Nico Williams e Oyarzabal a mettere la firma nella ripresa sul 2-1 che consegna il trofeo continentale agli iberici. Poco da segnalare nella prima mezz'ora, se non qualche fiammata di Nico Williams da una parte e di Shaw dall'altra, che non creano pero' particolari grattacapi alle difese avversarie. Il ritmo è alto da entrambe le parti ma le occasioni latitano. In pieno recupero, poi, Simon blocca un sinistro al volo di Foden da posizione defilata, arrivato dopo un piazzato battuto dalla destra. La prima frazione si chiude sullo 0-0. All'intervallo De La Fuente è costretto a inserire Zubimendi per Rodri, out per infortunio. Le "Furie Rosse" non sembrano risentirne e dopo meno di due minuti dall'inizio di gioco passano in vantaggio. Amal riceve sulla destra, rientra e allarga sulla sinistra per Nico Williams, che arriva in corsa con il mancino infilando Pickford nell'angolino lontano. L'esterno dell'Athletic Bilbao è scatenato e poco dopo prende palla sulla tre quarti e serve in area Dani Olmo, che da buona posizione strozza troppo il mancino e calcia a lato.