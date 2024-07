Zaccagni e Nasti, svaligiata ancora la casa: "Questa è l'Italia, pezzi di mer***a"

Roberto Tortora 15 luglio 2024 a

a

a

Brutta disavventura per Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio, e per sua moglie, l’influencer Chiara Nasti. Il gol al 98’ alla “Del Piero” a Lipsia contro la Croazia, quello che ha tenuto in vita un’agonizzante Italia, evidentemente non è bastato per scaldare i cuori dei ladri e preservarlo da atti vandalici e furti nella sua casa, per l’ennesima volta.

Rientrando a casa, la coppia si è accorta infatti che la propria abitazione era stata svaligiata, come già successo in passato. A raccontare quest’episodio tutt’altro che piacevole è la stessa Nasti sui suoi account social ufficiali, in cui ha pubblicato una foto che mostra scatole di Rolex e cofanetti di gioielli svuotati. "Prima che lo scrivano i giornali. Questa è l'Italia. Pezzi di m...". È il secondo colpo subito dalla coppia in 8 mesi a Roma, l’ultima volta a novembre per un bottino di circa 80mila euro. Stavolta, invece, la refurtiva avrà un valore decisamente più alto, visto che sono spariti almeno 4 Rolex, gioielli, scarpe e borse.

Un colpo studiato e messo in atto, inoltre, in pieno giorno, senza che nessuno potesse bloccare i furfanti in azione. Rientrando nell'abitazione a Roma Nord, in via della Camilluccia, intorno alle 17.30, la Nasti insieme al figlio e alla colf si è accorta che la porta era chiusa dall’interno, da lì i sospetti e il lancio dell'allarme al 112. Zaccagni, invece, si trova in ritiro con la Lazio di Marco Baroni e tornerà oggi nella Capitale per accertarsi dell’accaduto.

Sul posto è arrivata la polizia che ha subito accertato che i ladri sono entrati da una finestra del bagno e, una volta in camera da letto, hanno devastato mobili, armadi e aperto la cassaforte con un frullino apposito, svuotandola del suo contenuto. Nella fuga, hanno poi bloccato la porta dall’interno e danneggiato la stanza. La Polizia è ora a caccia di questa banda, intanto Chiara Nasti è incinta al nono mese di una bambina, che si chiamerà Dea.