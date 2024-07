Jasmine Paolini, l'avete mai vista fuori dal campo da tennis? Pazzesca

15 luglio 2024 a

a

a

Jasmine Paolini spera di dimenticare in fretta la doppia delusione di Parigi e Londra. La tennista italiana è stata per due volte a un passo dalla conquista di un grande slam. Ma, in entrambi i casi, si è dovuta arrendere sotto i colpi delle avversarie. Ora sul suo cammino sportivo ci sono le Olimpiadi di Parigi, il prossima importantissima tappa per un'atleta della sua caratura. "Sono un obiettivo importante - ha spiegato l'azzurra a Vogue -. Ci sono una volta ogni quattro anni, quindi metterò il massimo impegno per cercare di far bene, anche se non sarà facile. E poi ogni torneo è diverso dall'altro. L'importante - ha poi aggiunto - è avere sempre alta la voglia di lottare su ogni punto, cercando sempre di tirare fuori il meglio".

Ma dietro la campionessa c'è una donne che ha voglia di mostrarsi per quello che è. "Ho una mia beauty routine che cerco di seguire tutti i giorni - ha raccontato Jasmine -, anche perché noi tenniste siamo molto esposte al sole per tanti mesi dell'anno, quindi credo che sia importante prendersi cura della propria pelle". L'azzurra, oltre che di sport, è appassionata anche di moda. "Mi piace e anzi, devo approfittarne per andare a fare shopping dopo Wimbledon. Mi piacciono molto le gonne - ha confessato la tennista -. E l'accessorio che non manca mai nella mia valigia è una bella borsa".

Jasmine Paolini, per le femministe annoiate è vietato dire "bellissima"

Più si scalano le gerarchie del tennis mondiale, più tutti i suoi fan vogliono conoscere la vita privata di Jasmine Paolini. La giovane tennista, al momento, non è fidanzata. Ma non esclude che in futuro la sua situazione sentimentale possa cambiare. "In questo momento non ho la relazione sentimentale - ha rivelato l'azzurra -. Ma penso che un rapporto, se sano, possa solo fare del bene".