Euro 2024, il premier Pedro Sanchez umiliato da Dani Carvajal: un caso senza precedenti in Spagna

Uno dei protagonisti dell’Europeo, senza dubbio, è stato Dani Carvajal. Sempre sicuro in difesa, il terzino del Real Madrid ha aiutato nel trascinare i suoi verso la finale contro l’Inghilterra in Germania e conseguente vittoria del trofeo (il quarto della storia della Roja). I calciatori allenati da De La Fuente, quindi, sono tornati a Madrid per festeggiare col bus scoperto per la città e incontrare il presidente del Consiglio spagnolo, Pedro Sanchez. Ma quanto visto nelle immagini non è passato inosservato: il calciatore, infatti, ha totalmente ignorato il premier quando c’è stato da dargli la mano, il tutto per via delle sue simpatie di destra del tutto opposte a quelle del presidente di centro-sinistra.

Le immagini sono subito diventate virali. Carvajal ha salutato Pedro Sanchez dopo la stretta di mano di capitan Alvaro Morata, prima del saluto del vice-capitano che gli ha dato la mano in modo gelido e rapido, senza rivolgergli lo sguardo.

Subito sul mondo dei social sono scattate le polemiche. Il video è stato condiviso sia da chi critica Sanchez, sia anche da chi ha criticato questo comportamento di Carvajal. Il terzino è uno storico simpatizzante dell’estrema destra spagnola, stessa radice politica apprezzata dagli ultras del Real Madrid, club con il quale Carvajal ha vinto sei Champions League. Già in passato il giocatore ha manifestato le sue simpatie politiche con dichiarazioni piuttosto forti. Ora il gesto che non è passato inosservato.