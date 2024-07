Juventus, colpo gobbo di Giuntoli: i bianconeri soffiano Cabal all'Inter

Pasquale Guarro 18 luglio 2024 a

Il “mercatese” è una lingua non ancora diffusa, se non la si mastica costantemente, è possibile confondersi e finire fuori strada. È quello che per esempio potrebbe accadere ascoltando le parole di Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta: «Koopmeiners (26) è un giocatore fondamentale per l’Atalanta e la sua cessione non è mai stata prevista nei nostri programmi». Non è come credete. Nel mercatese, “no”, può significare “sì”. Ed è per questo motivo che le parole di Percassi non tolgono Koopmeiners dal mercato, anzi... Vi offriamo la traduzione affinché possiate destreggiarvi meglio in questo mare: «Koopmeiners è un giocatore fortissimo e noi non lo venderemmo mai e poi mai. Se invece la Juventus insiste così tanto per averlo e se lui vuole trasferirsi a Torino, beh, allora i bianconeri dovranno presentarsi con tantissimi soldi. Sessanta milioni potrebbero andare benissimo». Sì in quelle parole c’era anche il prezzo: 60 milioni, questo è il valore che l’Atalanta ha stabilito per il centrocampista olandese.

Adesso che il messaggio è stato diffuso in modo così chiaro, Giuntoli avrà capito che l’accordo con il calciatore, che c’è da tempo, passa in secondo piano se prima non verranno soddisfatte le esigenze di Percassi. A proposito di Juventus, con un blitz avvenuto martedì in tarda serata, Giuntoli si è assicurato Juan Cabal (23) dal Verona. Il difensore sembrava destinato all’Inter, ma i bianconeri si sono maggiormente avvicinati alle richieste di Setti presentando un’offerta da 12 milioni di euro. Nell’operazione dovrebbe finire anche Marley Ake, esterno offensivo classe 2001. Nel frattempo la Juventus sta portando avanti anche i dialoghi con il Nizza per Todibo (24), altro difensore. Sfumato l’obiettivo Cabal, in viale della Liberazione si inizierà adesso a ragionare sulla possibile alternativa al colombiano, partendo dalla stessa linea guida: occorre un mancino.

Ieri però è arrivato il successo per 3-2 nella prima amichevole stagionale contro il Lugano. Tenendo il focus sui difensori, la Fiorentina è vicinissima a chiudere un buon colpo: dal Lecce è in arrivo Pongracic (26) che aveva già fissato le visite mediche con il Rennes e che invece in giornata le svolgerà per i toscani.