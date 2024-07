Calafiori all'Arsenal, il mistero sulla fidanzata Benedetta: "Perdonare e dimenticare"

21 luglio 2024 a

Pallone, calciomercato e gossip. Si circonda di mistero il possibile, se non probabile, passaggio di Riccardo Calafiori all'Arsenal. L'ex difensore della Roma, dopo un'esperienza in Svizzera al Basilea, è letteralmente esploso in quest'ultima stagione al Bologna, anche grazie alla intuizione di Thiago Motta che lo ha spostato dalla fascia sinistra al centro della difesa con licenza di impostare e attaccare. Un'annata trionfale, conclusa con la storica qualificazione dei rossoblu in Champions e con la soddisfazione personale di un Europeo giocato a ottimi livelli pur in una Nazionale più che deludente.

Intorno al giocatore si è scatenata un'asta, con la Juventus interessata ma "beffata" dalla concorrenza dei Gunners: secondo radio-mercato, l'Arsenal sarebbe disposta a sborsare 40 milioni, cifra irraggiungibile per quasi tutte le squadre italiane, e 4 milioni all'anno al giocatore.. A confermare il passaggio in Inghilterra nelle ultime ore anche un criptico post su Instagram di Benedetta Boeme, bella fidanzata del 22enne romano. Un post, scritto in inglese, in cui sganciano due bombe: la prima, il trasferimento all'Arsenal appunto. La seconda: la rottura della loro relazione.

"Molti di voi mi hanno chiesto cosa mi è successo ultimamente nella vita, quindi ho deciso di condividerlo finalmente con voi – iniziava così il primo post –. Riccardo e io non stiamo più insieme al momento. Non so se riusciremo a superare la cosa, ma ne dubito. Avevo bisogno di un po' di tempo per elaborare tutto quello che è successo negli ultimi 3-4 giorni. Ho ancora bisogno di tempo. Grazie a tutti coloro che mi hanno mostrato il video che circola su TikTok questa settimana. Lo apprezzo, era importante per me sapere la verità. L'ho guardato innumerevoli volte, cercando una ragione per perdonare e dimenticare, ma non ci sono riuscita". E ancora: "Non tollererò alcun tipo di odio verso me o lui. Gli auguro tutto il meglio mentre si trasferisce all'Arsenal. Ha tutto il mio supporto. E se qualcuno dei miei follower pensa di non voler continuare a seguirmi ora che lui non c'è più, sentitevi liberi di smettere di seguirmi. Grazie per la comprensione".

Il post diventa virale in Inghilterra, ripreso dai tabloid per confermare l'affare in dirittura d'arrivo. Passa qualche ora e Benedetta, sul suo profilo Instagram (vero), smentisce tutto: "Mi trovo costretta a dover scrivere che non ho nessun profilo TikTok!!! Qualcuno si sta spacciando per me e sta scrivendo cose non vere! Questo è il mio unico profilo social. Io non ho mai parlato di nulla e mai lo farò. Chiedo gentilmente a chiunque abbia aperto la pagina TikTok fingendo che sia io e scrivendo cose personali e delicate, che vengono poi riportate su articoli, di chiudere immediatamente il profilo, altrimenti mi muoverò per vie legali".