Gp Ungheria, Norris cede la vittoria a Piastri: "Fa la cosa giusta", clamorosa doppietta McLaren

21 luglio 2024 a

a

a

Oscar Piastri ha vinto il Gran Premio di Ungeria, 13esimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota australiano della McLaren ottiene il primo successo in carriera dopo 35 gare disputate, arrivando al traguardo prima del compagno di squadra Lando Norris e di Lewis Hamilton (Mercedes). Fuori dal podio la Ferrari di Charles Leclerc, giunto quarto davanti a Max Verstappen (Red Bull) e Carlos Sainz (Ferrari). Chiudono la Top 10 Sergio Perez (Red Bull), George Russell (Mercedes) Yuki Tsunoda (RB) e Lance Stroll (Aston Martin). In classifica piloti comanda sempre Verstappen con 265 punti, seguito da Norris (189), Leclerc (162) e Sainz (154). Piastri è in quinta posizione con 149 punti. Il prossimo appuntamento è in programma dal 26 al 28 luglio con il GP del Belgio.

Un Gp dominato dalla McLaren, che ora appare per distacco la prima forza del mondiale. Dietro le due frecce arancioni, bagarre, lotta e colpi proibiti. Per inciso, Piastri ottiene la vittoria grazie alla posizione ceduta da Norris a due giri dalla fine per ordine del box. Norris restituisce la posizione ceduta in precedenza proprio da Piastri, sempre per una scelta del muretto. Ma il britannico, prima di farlo, ci ha pensato a lungo, tanto che via radio continuavano a chiedergli: "Fa la cosa giusta". E prima di cedere la posizione, Norris ha allungato sul compagno di squadra, per dimostrare la sua superiorità. Infine, il passo indietro, soffertissimo.

Apoteosi Hamilton, trionfo davanti al suo pubblico. La McLaren spreca, Leclerc sprofonda

Leclerc, in quarta piazza, approfitta nel migliore dei modi di un errore della Red Bull che ha penalizzato Verstappen, furibondo, perché l'auto non era certo al meglio. Lo stesso campione del mondo è stato protagonista di uno scontro con Hamilton in fase di sorpasso e, nelle fasi finali della gara, ha rischiato di perdere la posizione in favore della seconda Ferrari di Sainz, che lo ha incalzato senza però riuscire a sorpassarlo.