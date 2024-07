Juve, Bonucci durissimo su Chiesa: "Problemi mentali e fisici, cosa vuole fare?"

22 luglio 2024 a

“Stare lontano emotivamente dalla Juventus mi è impossibile. È stata ed è parte della mia fede calcistica e di quella che è stata la mia vita da calciatore". Ha commentato così commosso Leonardo Bonucci, mentre è stato interpellato da Sky Sport a margine del Giffoni Film Festival. Tra i diversi temi toccati dal difensore anche quello relativo alla possibile vendita di Federico Chiesa, che sabato scorso è intanto volato a nozze a Grosseto con Lucia Bramani. "Non so se si veda lontano dalla Juve — il pensiero di Bonucci — Negli ultimi anni ha avuto difficoltà fisiche e caratteriali, ora ha bisogno di fare un step per diventare un top. Mi auguro che sia alla Juventus, ma che capisca questo step di crescita che deve fare".

E su Thiago Motta nuovo allenatore del club, Bonucci si dice convinto: "Ha una rosa forte, migliorata dagli acquisti fatti — le sue parole — Ci farà divertire. Mi auguro che la Juventus possa tornare a lottare per lo Scudetto dalla prima all'ultima giornata. Sono sicuro che dimostrerà il suo valore. Ha le stigmate del grande allenatore". E sull’ex Conte al Napoli, “credo arriverà almeno secondo — le parole del difensore — Dopo le difficoltà che ha passato nella scorsa stagione, il Napoli non poteva fare scelta migliore: ha preso uno dei top allenatori a livello mondiale, Antonio ti insegna calcio e ti dà le conoscenze giuste. È quello che è successo a me e alla Juventus. La rosa è forte e qualitativa. Potendo lavorare tutta la settimana, farà veramente bene".

Infine, Bonucci ha commentato anche il trasferimento dell'ex compagno Morata al Milan: "Gli ho detto che la Coppa degli Europei non poteva passare in mani migliori — ha concluso — Ha fatto una crescita a livello caratteriale importante, ora si prende sulle spalle le responsabilità: ha acquisito sicurezza e i gol li ha sempre fatti. Credo che al Milan possa fare veramente bene".