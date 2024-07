Juventus, Motta e Giuntoli tentano il colpaccio: "Si può chiudere a 40 milioni", tifosi in fibrillazione

24 luglio 2024 a

La Juventus fa può serio per Galeno del Porto. I contatti, come riportato su La Gazzetta dello Sport, proseguono dal ritiro tedesco di Herzogenaurach. Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli e Thiago Motta hanno in testa soprattutto due nomi: oltre al giocatore del club portoghese anche Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. Molto dipenderà da quanto si monetizzerà con gli addii di Matias Soulé (Roma o Leicester) e di Federico Chiesa, martedì di nuovo alla Continassa ma mai così lontano dalla Signora come in questo momento. L’idea della Juventus, al netto delle cessioni, sarebbe quella di ingaggiare due ali al prezzo di una. Un investimento più un prestito con diritto/obbligo.

Occhio però perché Galeno ha diversi ammiratori in Premier League, sebbene in questo momento ha chiesto al suo entourage di privilegiare la Juventus. Il Porto è comunque una bottega cara e dopo che il presidente Villas Boas ha preso il posto di Pinto da Costa, è seguito un accordo da lacrime e sangue con la Uefa per rientrare nei paletti del fair play finanziario. Tradotto: il Porto ha bisogno di vendere alcuni dei suoi pezzi entro la fine di agosto. E Galeno è uno dei maggiori indiziati. Ha una clausola da 60 milioni, ma in Portogallo sono convinti che alla fine ne potrebbero bastare anche meno di 40 (magari 30-35 milioni più bonus). La Juventus, dopo aver drizzato le antenne, ha gettato i primi ami.

L’alternativa è quella di Francisco Conceição, il figlio dell’ex laziale Sergio che a giugno è stato vicino a diventare il nuovo allenatore del Milan. Il nome di “Chico”, reduce da un gol a Euro2024 con il Portogallo, è emerso durante i colloqui tra Giuntoli e Jorge Mendes, l’agente che nel 2018 ha portato Cristiano Ronaldo alla Juventus. Sarebbe la prima alternativa di Adeyemi e Galeno, attualmente in prima fila, ma a differenza del tedesco del Borussia Dortmund e del compagno di squadra potrebbe muoversi anche in prestito.