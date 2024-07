Jannik Sinner, niente Olimpiadi: "Perché non posso essere a Parigi, la delusione è enorme"

24 luglio 2024 a

Clamoroso: Jannik Sinner costretto a saltare le Olimpiadi. L'annuncio del passo indietro arriva sui suoi profili social: niente Parigi 2024 per il numero 1 al mondo. "Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi". Le ragioni le spiega lo stesso altoatesino: "Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare", ammette.

"Perdermi i Giochi - riprende - è una grandissima delusione visto che era uno dei miei obiettivi principali per questa stagione. Non vedevo l’ora di avere l’onore di rappresentare il mio paese in questo evento importantissimo. Un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani che supporterò da casa. Forza Italia", conclude Sinner. A corredo del post una foto del campione in bianco e nero, uno scatto evocativo e che trasmette in pieno la tristezza e la difficoltà del momento.

Dopo lo strepitoso inizio di stagione, culminato con la vittoria all'Australian Open, continua il momento difficile, soprattutto da un punto di vista fisico, per Jannik Sinner. I guai all'anca lo avevano infatti costretto al ritiro al torneo di Madrid, dunque il forfait per la medesima ragione agli attesissimi Internazionali d'Italia. Il ritorno al Roland Garros, dove ha alzato bandiera bianca in semifinale contro Alcaraz. Quindi Wimbledon, l'eliminazione ai quarti contro Daniil Medvedev al termine di una partita drammatica, dove Jannik era stato colto da un malore che per qualche istante aveva fatto pensare che avrebbe potuto ritirarsi dalla partita.