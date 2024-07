Tamberi e la moglie, il dramma della fede persa: "Non te la perdono", "Lanciamo anche la tua"

27 luglio 2024 a

"Questa non gliela perdono". Sembra un film di Carlo Vanzina, ma è successo davvero. Il nostro Gianmarco Tamberi ha perso la sua fede nuziale nella Senna, il fiume di Parigi. Il campione azzurro si trova nella capitale francese per disputare i Giochi Olimpici. E, nel corso della grande cerimonia di apertura, ha esagerato nella sua sfilata da portabandiera azzurro. Nel tentativo di alzare in alto il tricolore, l'atleta ha dovuto dire addio al simbolo del sua matrimonio con l'amata Chiara Bontempi.

Il campione, da buon italiano, ha voluto esprimere tutto il suo dispiacere con un messaggio sui suoi profili social, con tanto di foto del loro matrimonio. "Mi dispiace amore mio, mi dispiace da morire - ha scritto Gimbo su Instagram -. Penso che possa esserci un enorme lato poetico dietro al misfatto di ieri e se tu vorrai lanceremo anche la tua in quel fiume così che loro staranno per sempre insieme e noi avremo una scusa in più per, come mi hai sempre chiesto, rinnovare le promesse e - ha poi aggiunto - sposarci di nuovo".

Ma Chiara non ha nascosto un po' di disappunto. Anche se poi ha prevalso l'amore per Gimbo. "Una cosa del genere poteva succedere solo a lui: non so se ridere o piangere" ammette con un sorriso. E poi ancora: "Solo tu riesci a trasformare una cosa simile in qualcosa di romantico". Tutto è bene quel che finisce bene.