Parigi 2024, Salvatore Cavallaro eliminato perde la testa: "Una scena raccapricciante"

Una brutta eliminazione per Salvatore Cavallaro, fuori al primo match a Parigi 2024: il pugile è stato infatti sconfitto col punteggio di 4-1 dal turco Kaan Aykutsun all'esordio nel tabellone categoria 80 chili della boxe maschile.

Una sconfitta che ha fatto perdere la testa a Cavallaro, atleta di Catania, che una volta terminato il match ha preso a calci le corde sul ring. Dunque la protesta contro gli arbitri per come hanno amministrato l'incontro: "Bravi arbitri!", ha urlato ai giudici per mostrare tutto il suo disappunto.

Va detto che al termine dell'incontro, quando Aykutsun è stato proclamato vincitore, Cavallaro ha reso onore all'avversario, abbracciandolo e complimentandosi. Dunque, ecco che si dirige prima verso il pubblico e poi verso l'arbitro: al termine del breve confronto l'esplosione di rabbia che lascia senza parole anche i telecronisti.

Per l'azzurro un match in cui è andato tutto per il verso sbagliato: molti i rimpianti, soprattutto per il secondo round del tutto favorevole al turco e che lo ha, di fatto, condannato alla sconfitta. Una sconfitta del tutto inaspettata, per Cavallaro, che era stato il primo pugile italiano ad ottenere il pass olimpico lo scorso anno, ai Giochi Europei di Cracovia.

@trtsporyildiz KAAN AYKUTSUN BİR ÜST TURDA! Erkekler 80 kiloda milli boksörümüz Kaan Aykutsun, İtalyan Salvatore Cavallaro'yu mağlup etti ve tur atladı! #Paris2024 ♬ TRT Spor Yıldız - orijinal ses - TRT Spor Yıldız