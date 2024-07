Parigi 2024, Senna inquinata e olimpiade a rischio. Ira-Paltrinieri: "Presa in giro"

28 luglio 2024 a

a

a

Ai Giochi di Parigi 2024 persistono le preoccupazioni sulla qualità dell'acqua della Senna. La situazione è talmente preoccupante tanto da annullare la sessione di allenamento di nuoto nel triathlon. Gli organizzatori affermano di aver annullato la prova programmata per domenica dopo un incontro sulla qualità dell'acqua tra le autorità, incaricate di effettuare i test. Tra queste c'erano rappresentanti del World Triathlon, nonché autorità cittadine e regionali. Gli organizzatori hanno investito 1,5 miliardi di dollari per preparare la Senna a questi Giochi e il governo ha affermato che il fiume sarebbe stato abbastanza pulito per ospitare gli eventi. Le forti piogge durante la cerimonia di apertura hanno però riacceso le preoccupazioni.

"Sì, siamo preoccupati. Ma solo perché c’è una location che non abbiamo mai provato - ha commentato Gregorio Paltrinieri ai microfoni di Lapresse -. Non puoi organizzare una gara così importante in una location che non hai mai testato. Probabilmente freddo, probabilmente c’è corrente perché è un fiume. Molto probabilmente sporco perché non ci sono le condizioni per nuotare ma sono quasi sicuro che la faranno lì perché ci hanno investito troppo. Quindi - ha poi aggiunto - mi sembra un po' una presa in giro”.

Eppure sia Emmanuel Macron sia Anna Hidalgo avevano dato le dovute rassicurazioni circa lo stato di salute del fiume parigino. La stessa sindaca di Parigi, come atto dimostrativo, aveva nuotato nella Senna nel tentativo di dimostrare che il fiume fosse pulito e che potesse dunque ospitare in sicurezza le gare. Un clamoroso buco nell'acqua, che ora rischia di avere delle brutte ripercussioni anche per gli atleti.