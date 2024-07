Parigi 2024, Vavassori fuori. Lo insultano e lui sbrocca: "Errore mio? No, siete voi che..."

30 luglio 2024 a

Inaspettato, il k.o. contro gli spagnoli Carreño Busta e Granollers da parte di Andrea Vavassori e Stefano Bolelli. Il duo italiano è incappato in un k.o. per due set a uno contro i rivali al primo turno delle Olimpiadi, andando contro a un pronostico che li vedeva ben più in avanti nel torneo. Ma proprio Vavassori, che giocherà doppio misto con Sara Errani e il singolo (ha già battuto Martinez), non c’è stato. Prima il successo nel singolo poi il k.o. in serata, nel quale è sembrato Bolelli quello più in difficolta ma Vavassori non ha gradito.

E in conferenza stampa è stato molto chiaro. "Poco da dire, sono stati più bravi di noi — le sue parole — Non l’abbiamo persa noi, l’hanno vinta da loro. Non abbiamo nulla da recriminarci e credo di aver giocato una delle migliori partite della stagione”. E ancora: “Fa male aver perso due tie-break — ha detto ancora Vavassori — Penso che in un’Olimpiade si debba giocare due set su tre e non con il tie-break finale. Tutti quelli che pensano che io abbia sbagliato a giocare il singolare non capiscono di tennis. Io mi sono sentito benissimo in campo e giocare con Martinez mi ha aiutato a rendere meglio in doppio”. Per Vavassori "in un appuntamento così importante come l'Olimpiade si dovrebbero giocare tre set interi come negli Slam”.

La sconfitta “non ci deve tirar giù di morale, stiamo facendo una grande annata e abbiamo ancora tanti obiettivi davanti: Montreal, Cincinnati, lo US Open, la Davis, le Finals a Torino — ha aggiunto Bolelli — Dobbiamo solo continuare ad essere carichi, a cercare di migliorare. Abbiamo fatto risultato quasi ogni settimana da inizio anno, loro hanno giocato sciolti, contro la coppia numero 1 che sta facendo una grande stagione. Hanno dato tutto e giocato davvero bene".