Errani-Vavassori, trionfo azzurro al Roland Garros: il punto della gloria

L'impegno di Sara Errani a Parigi però non è finito, perchè domani in coppia con Jasmine Paolini giocherà la semifinale del torneo di doppio femminile contro la coppia russa formata da Mirra Andreeva e Diana Shnaider. Vavassori, che ha partecipato al doppio maschile con Andrea Bolelli, è stato invece eliminato.

La coppia italiana formata da Sara Errani e Andrea Vavassori ha vinto il torneo di doppio misto del Roland Garros battendo in finale per 6-4 6-2 gli statunitensi Taylor Townsend ed Evan King. La coppia azzurra, già vincitrice dello Us Open lo scorso settembre, si è aggiudicata conquistando così il secondo slam insieme.

"In primis complimenti a Towsend e a King, è stata molto dura affrontarvi. Grazie ad Andrea, il mio migliore amico. È divertente giocare con te, sei una persona incredibile e hai fatto un torneo pazzesco". Così Sara Errani nelle dichiarazioni post partita della finale del doppio misto vinta al Roland Garros. "Grazie al nostro team per essere con noi tutti i giorni - continua - è stato un torneo incredibile ma non è ancora finito! Grazie al pubblico, è incredibile giocare su questo campo con voi. Grazie per essere venuti. Per noi è molto bello. Magari ci vediamo l'anno prossimo". Le parole di Vavassori: "Complimenti anche a Towsend e a King. Grazie a Sara: è stato incredibile giocare un'altra finale Slam insieme. Noi siamo migliori amici, è un sogno che si avvera. Grazie a tutti, al pubblico e a chi ci ha supportato da casa. Grazie al nostro team: siamo grati di avere persone che ci supportano ogni giorno".