Parigi 2024, telecronista licenziato per sessismo: "Se ne stanno in giro a truccarsi..."

Un eccesso di umorismo è costato il licenziamento a Bob Ballard, telecronista di Eurosport alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il giornalista è stato rimosso dal suo incarico per aver pronunciato una battuta sessista contro le atlete della nazionale di nuoto dell'Australia. "Stanno terminando - ha commentato Ballard -, sapete come sono le donne, se ne stanno in giro a truccarsi". Al momento, il diretto interessato non ha ancora detto nulla al riguardo. Ma la clip della sua performance umoristica ha fatto il giro del mondo. E sono già arrivati i primi provvedimenti.

Così Eurosport ha motivato la decisione di sollevare dall'incarico di telecronista Bob Ballard. "Durante un momento della copertura di Eurosport ieri sera, il commentatore Bob Ballard ha fatto un commento inappropriato - si legge nel comunicato ufficiale -. A tal fine, è stato rimosso dal nostro elenco di telecronisti con effetto immediato". La battutta del telecronista non è stata accolta di buon grado anche dai suoi colleghi. La co-commentatrice e campionessa britannica di nuoto Lizzie Simmonds che fa parte della trasmissione come talent di Eurosport, ha battezzato quanto accaduto come "oltraggioso" mentre sul web si è scatenata la bufera.

Eurosport have now dropped Bob Ballard as swimming commentator following this sexist remark yesterday.



“Well, the women just finishing up. You know what women are like … hanging around, doing their makeup.”

pic.twitter.com/UWYMiiVNpd