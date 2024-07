Parigi 2024, Ceccon oro nei cento dorso: delusione Pilato, podio sfiorato nei 100 rana femminili

29 luglio 2024 a

a

a

Thomas Ceccon conquista la medaglia d'oro nei cento dorso a Parigi 2024: il nuoto continua così a regalare soddisfazioni alla spedizione olimpica italiana. Dopo l'oro a sorpresa di Nicolò Martinenghi nei 100 rana ieri, domenica 28 luglio, oggi è arrivato il primo posto di Ceccon. L'atleta di Thiene, grande favorito, ha battuto il cinese Xu Jiayu (52.32) e l'americano Ryan Murphy (52.39). L'italiano, nella "lenta" piscina francese, ha percorso i 100 metri dorso in 52 secondi netti. Dopo aver stabilito il prima mondiale e aver vinto un argento e un bronzo nelle staffette 4x100 stile e mista a Tokyo 2020, al nuotatore di Thiene mancava proprio la medaglia individuale.

Nulla da fare, invece, per l'altra italiana in gara questa sera: Benedetta Pilato. La nuotatrice, pure molto attesa, non è riuscita a salire sul podio per un centesimo di secondo nei 100 rana femminili. Dunque, quarto posto per lei in finale. Subito dopo la gara, la Pilato ha parlato in lacrime ai microfoni di RaiSport, dicendosi comunque felice del suo percorso. A trionfare è stata la sudafricana Tatjana Smith, che ha vinto l'oro olimpico con il tempo di 1'05"28. Argento alla cinese Qianting Tang (1'05"54), bronzo alla irlandese Mona Mc Sharry (1'05"59). L'azzurra (1'05"60) era in posizione da medaglia fino a pochi metri dall'arrivo.