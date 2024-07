Parigi 2024, Di Francisca-choc contro Pilato: "Rabbrividisco, ci è o ci fa?"

30 luglio 2024 a

Il quarto posto nella finale dei 100 rana? Benedetta Pilato l’ha presa comunque con il sorriso e le lacrime di gioia. “Va benissimo così”, ha detto. Ma in studio Rai da Parigi, l’ex campionessa olimpionica della scherma Elisa Di Francisca ci è rimasta spiazzata: "Ma veramente?", ha detto con enorme incredulità, davanti a quella reazione così pura e semplice. Lacrime che la Pilato ha assicurato essere “di gioia”, non capite da Di Francisca. "Non mi far parlare io non ci ho capito niente, non so se ci fa o ci è”, la sua replica. Parole che pesano come un macigno dopo la bella reazione della nuotatrice, che ha cercato di vedere il buono da questo risultato sfuggito per centesimi.

Poi Di Francisca ha continuato nella sua analisi: "Non c’ho capito niente — ha detto —. Ma lei c’è rimasta male, obiettivamente è rimasta male, è impossibile, non può essere contenta. Cioè ‘non ci credevo’, è assurdo, surreale questa intervista, devo essere sincera. Non voleva andare sul podio e allora che c’è andata a fare? Rabbrividisco. Fatene un’altra di intervista per capire cosa voleva dire, servono i sottotitoli. Io non l’ho capita”.

Dopo quel siparietto televisivo Pilato ha condiviso le parole di un utente social: "Benedetta Pilato ieri (lunedì 29 luglio, ndr) ha ucciso tutti con un sorriso — ha concluso —. Vi ha uccisi con la sua felicità, quella di essere a un Olimpiade, quella di essere al livello delle più forti del mondo non essendo ancora ventenne, quella di aver portato a termine un anno duro nonostante mille cambiamenti. Quanto si può essere normali, anche essendo i più forti al mondo e dovremmo imparare da Benedetta Pilato". Le uniche parole che la nuotatrice si è lasciata uscire sono poche, incisive e che chiudono la questione: "Si fa la gara a chi rabbrividisce di più". Il messaggio è chiarissimo.