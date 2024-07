Luciano Spalletti, il figlio del ct va alla Juve nello staff di Giuntoli

31 luglio 2024 a

Suo papà non ha mai allenato la Juve. Ma intanto il figlio di Luciano Spalletti, Federico, 29enne figlio del c.t. azzurro Luciano, che entrerà a far parte dello staff di Cristiano Giuntoli come osservatore dopo la fine dell'esperienza dello scorso anno all'Udinese.

Spalletti jr, dopo il ritorno in Italia dagli Stati Uniti, ha anche lavorato all’interno della Figc. Secondogenito di Luciano Spalletti, si era trasferito negli Usa a 18 anni per conseguire la laurea in filosofia.

Intanto suo papà Luciano è stato duramente criticato di recente da Antonio Cassano, tornato a parlare nel programma Viva el Fútbol su Twitch dell’eliminazione della Nazionale agli Europei, dopo l’ottavo di finale perso contro la Svizzera a Berlino: “Avrei preferito l'eliminazione con la Croazia all'Europeo piuttosto che con la Svizzera così — le parole di Fantantonio — La nostra Nazionale è scarsa, non abbiamo giocatori di altissimo livello e per me non potevamo fare di più: Spalletti ha fatto calcio spettacolo ovunque sia andato, è un genio ma non può fare miracoli”.

Oltre a Cassano, anche Giuliano Giannichedda ha parlato a LazioNews24: “Sicuramente Spalletti ha fatto qualche errore, ma non è colpevole — le sue parole — Se ti ritrovi a scegliere tra 35/40 giocatori che, tolti quelli dell’Inter, hanno poca esperienza a livello europeo, fai fatica. Lui deve ripartire dai giovani e cercare di amalgamare il gruppo. Alla fine in Italia facciamo giocare pochi giovani e diventa poi difficile perché hai pochi giocatori tra i quali scegliere”.