Carini-Khelif, telecronista Rai-choc contro l'azzurra: "Mi dissocio, una brutta figura"

Prima il segno della croce, poi le botte violentissime e infine il pianto liberatorio. Il match di Angela Carini è durato solo 46 secondi. E non poteva essere altrimenti. Di fronte l'azzurra aveva niente poco di meno che Imane Khelif, la pugile algerina "intersex", come piace ai fautori del politicamente corretto. L'atleta azzurra si è dovuta arrendere a una sfidante che era stata esclusa dagli scorsi mondiali di pugilato proprio perché "presentava livelli elevati di testosterone". "Fa troppo male, fa malissimo", il commento in lacrime della giovane Carini.

Al di là dell'esito del match, ciò che ha stupito di più è stata la telecronaca della Rai. Non appena è parso evidente che la Carini avesse deciso di non proseguire più l'incontro, sono arrivati dei commenti a dir poco surreali. "Cosa succede - si chiedeva uno dei due telecronisti Rai -? Sembra un abbandono per contestazione. Di tutti finali, questo è l'ultimo che ci potevamo aspettare. Sembra essere una presa di posizione che non comprendo. Ma non è una bella figura. Assolutamente, assolutamente... Adesso il pianto sembra ancora più strano. Io mi dissocio. Andiamo avanti - ha poi aggiunto - senza poter argomentare".

Il racconto surreale dei telecronisti Rai non è stato accolto bene dagli utenti sui social. "Non hanno capito niente - ha commentato Natsu su X -, anche loro proni alla follia woke, preferivano vedere la Carini massacrata da un uomo come loro, molto probabilmente". Più diretta, invece, Maria: "Cronisti vergognosi! La Carini ha fatto benissimo. Grande!!!".