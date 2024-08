Parigi 2024, Simone Biles d'oro? Sul podio spunta una capra

02 agosto 2024 a

La sua sesta medaglia d’oro Simone Biles se l’è presa giovedì pomeriggio. Sul podio, poi, ha mostrato una collana a forma di capra, il suo soprannome. In particolare un gioiello scintillante, che è stato disegnato da Janet Heller Fine Jewelry e presenta ben 546 diamanti. Proprio capra è il suo soprannome.

Si tratta in realtà di un acronimo: Goat, ovvero Greatest of all time (“La più grande di tutti i tempi”). I risultati lo dimostrano, essendo Biles la prima e unica ginnasta nella storia ad aver vinto più di tre titoli mondiali nel concorso individuale, vantando sei ori olimpici, più due bronzi e un argento Sono innumerevoli le volte nelle quali è salita sul gradino più alto del podio, anche nel corso di altri campionati. Un palmarès d’eccellenza, che l’ha fatta entrare nella storia.

Durante una conferenza stampa, Simone Biles ha parlato apertamente del significato della sua collana dalla forma di una capra: "La mia collana Goat è solo una specie di celebrazione — le sue parole —. In fin dei conti è pazzesco che io sia considerata la più grande di tutti gli atleti, perché penso ancora di essere Simone Biles da Spring, Texas, che ama semplicemente saltare". La capra è un simbolo già visto in passato, a volte in gara lo ha nascosto tra i ricami del body.

Intanto a Parigi è rinata dopo il buio vissuto tre anni fa, durante le Olimpiadi di Tokyo, nelle quali non era in buone condizioni mentali, tanto da ammettere di essere alle prese con continui twisties. Ovvero improvvisi senso di vuoto che colpiscono gli atleti durante una prova sportiva, pericoloso nel caso si è "in volo". L'atleta si è presa una pausa, si è presa cura di sé ed è poi tornata ad allenarsi: a Parigi 2024 è tornata più in forma che mai.