Parigi 2024, Potocka collassa dopo i 200 misti: terrore in piscina, via con l'ossigeno

02 agosto 2024 a

Paura per la nuotatrice slovacca Tamara Potocka, collassata dopo i 200 metri misti femminili alle Olimpiadi di Parigi. La 21enne era arrivata settima nella terza manche. Poi, uscita dall'acqua, si è accasciata a terra. Quando è stata portata via in barella, aveva addirittura una maschera d'ossigeno. Tuttavia, quando è stata soccorsa, l'atleta era cosciente ed è stata subito condotta al centro medico per accertamenti. Al momento le sue condizioni sarebbero stabili.

"Tamara Potocka soffre d'asma e ha avuto un attacco dopo aver nuotato - ha spiegato Ivana Langeová, membro della spedizione di nuoto slovacca -. Non aveva con sé farmaci specifici, ecco perché è stata male. L'hanno portata in infermeria, dove le hanno somministrato ossigeno e probabilmente alcuni farmaci. Era perfettamente cosciente e comunicava con le persone. Sarà tenuta sotto controllo per un po' a scopo precauzionale".

Queste erano le prime Olimpiadi della sua carriera. In ogni caso, il suo tempo di 2'14″20 non è stato sufficiente per accedere alle semifinali. Nonostante la delusione per il mancato accesso alla fase successiva, la Potocka durante la gara è riuscita comunque a scendere di quasi 2 secondi rispetto al record nazionale fissato ai Campionati Europei di Belgrado lo scorso giugno. Dopo il malore della nuotatrice, la serie successiva di gare è stata leggermente posticipata per dare il tempo al personale medico di soccorrere la 21enne.