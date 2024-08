Milan, visita a sorpresa di Balotelli a Milanello: "Si torna sempre a casa"

04 agosto 2024 a

a

a

Per quasi un decennio intero, tanti tifosi di calcio italiani hanno conservato la speranza che Mario Balotelli potesse essere il nostro Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Ma, complice un carattere molto difficile, Supermario non si è rivelato quel fuoriclasse che le sue doti agonistiche avevano invece fatto presagire. L'ex Inter, oltre ad aver giocato nel nostro campionato, ha fatto il giro del mondo. E non è mai riuscito a ripagare fino in fondo la fiducia dei vari allenatori che lo volevano nella propria squadra.

Nonostante le innumerevoli maglie vestite, solo una è rimasta veramente nel cuore di Balotelli. SI tratta di quella del Milan, squadra per cui il numero 9 italiano ha giocato in due periodi diversi della propria carriera. La prima stagione è stata di certo la più esaltante, con l'italiano che ha segnato 26 gol in 46 partite di Serie A. Uno score che lo ha poi portato a calcare anche il prestigioso campo di Anfield a Liverpool.

Balotelli crolla a terra? La frase umiliante del passante che riprende tutto | Video

Così Supermario ha deciso di fare una sorpresa alla sua squadra del cuore, presentandosi a Milanello per assistere agli allenamenti del nuovo Milan. "Si torna sempre a casa", ha scritto nella didascalia alla foto postata nelle stories di Instagram.