Parigi 2024, Claire Michel si è ammalata dopo la gara sulla Senna: "Speriamo questo caso sia da esempio"

Uno dei temi più discussi di questi Giochi Olimpici di Parigi 2024 ha riguardato la Senna. Secondo gli esperti e gli atleti in gara, le condizioni del fiume parigino non sono ottimali. E in molti aveva protestato con veemenza contro la decisione del Cio, e di Emmanuel Macron. "Sì, siamo preoccupati - aveva dichiarato Gregorio Paltrinieri riguardo alla gara di triathlon sulla Senna -. Ma solo perché c'è una location che non abbiamo mai provato. Non puoi organizzare una gara così importante in una location che non hai mai testato. Probabilmente c'è freddo, probabilmente c'è corrente perché è un fiume. Molto probabilmente è sporco perché non ci sono le condizioni per nuotare ma sono quasi sicuro che la faranno lì perché ci hanno investito troppo. Quindi - ha poi concluso - mi sembra un po’ una presa in giro".

Ma le parole pronunciate da Gregorio Paltrinieri sembrano essersi trasformate in un brutto fatto. La triatleta belga Claire Michel si è infatti ammalata e il Belgio domani non potrà prendere parte alla gara a squadre mista di triathlon. Lo rende noto il Comitato olimpico belga (Coib). "Il Coib e il triathlon belga sperano che si traggano lezioni dalle prossime gare di triathlon ai Giochi olimpici", si legge in un comunicato stampa del Comitato olimpico nazionale di Bruxelles facendo riferimento alle gare che si sono svolte nelle acque non proprio pulite della Senna.

Facendo riferimento alla vigilia delle gare olimpiche di triathlon, il Coib scrive, "stiamo pensando alla garanzia delle giornate di allenamento, delle giornate di gara e al format della competizione, che deve essere chiarito in anticipo per garantire che non ci siano incertezze per atleti, entourage e tifosi".