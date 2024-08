Parigi 2024, Ceccon rivela: "Dormivo sul prato? Non sto a dirvi cosa c'era..."

05 agosto 2024 a

a

a

L'immagine di Thomas Ceccon che dorme sul prato vicino a una panchina nel Villaggio Olimpico, inutile dirlo, non solo è diventata virale ma è anche destinata a restare nella storia di queste Olimpiadi. Il nuotatore azzurro subito dopo lo scatto ha voluto spiegare cosa è successo e non sono di certo mancate le stoccate all'organizzazione dei Giochi. Già nei giorni scorsi Ceccon aveva parlato di gravi carenze per gli atleti nel Villaggio Olimpico, ma questa volta va dritto al punto: "Stavo per i fatti miei...", è la premessa. Poi l'affondo pesante sulla mancanza dell'aria condizionata: "Può influire molto, sicuramente".

E ancora: "Molti si sono spostati e hanno fatto bene. Adesso non sto a dirvi cosa c'era e cosa non c'era nel villaggio, però soprattutto per un evento così importante per i primi 3-4 giorni magari puoi resistere. Però se ne passano dieci, col cibo che c’è, non è semplicissimo. È stato così, per molti ma non per tutti. Però ahimè, le difficoltà c'erano sicuramente". Infine conclude: "Molto semplicemente mi sono messo disteso sì – ha aggiunto il nuotatore -, poi non so neanche chi sia che ha fatto la foto. La verità è che mi ero appoggiato lì per stare un po' per i fatti miei e basta. Avevo poche cose con me e le ho messe in ordine lì… ma in camera c'è un po' più di disordine". Insomma il gesto di Ceccon smaschera definitivamente la pessima organizzazione di questi Giochi.