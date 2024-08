Parigi 2024, sintomi da infezione dopo il tuffo nella Senna per due atleti svizzeri

05 agosto 2024 a

Due triatleti svizzeri, Simon Westermann e Adrien Briffod, accusano i sintomi di un’infezione gastro-intestinale e oggi non hanno partecipato alla gara a squadre mista di triathlon delle Olimpiadi di Parigi. La Svizzera ha gareggiato ed è arrivata settima alle spalle dell’Italia, sesta.

A rimpiazzare Westermann, che a sua volta aveva sostituito Adrien Briffod, è stato Sylvain Friedelance, schierato in terza frazione. Secondo Hanspeter Betschart, responsabile medico di Swiss Olympics, ancora non è chiaro se l’infezione di Adrien Brifford (classificatosi 49esimo) sia correlata alla qualità dell’acqua della Senna. Brifford al sito svizzero 20minutes.ch ha detto, "sinceramente non so se le mie condizioni siano legate alla qualità dell’acqua della Senna ma la domanda è lecito porsela".

Intanto come è noto il Belgio ha ritirato la sua squadra dalla staffetta triathlon. "Il Comitato olimpico belga e la federazione triathlon sperano che la lezione venga appresa in vista delle prossime competizioni di triathlon alle Olimpiadi", fanno sapere in una nota. Ieri sera il Comitato organizzatore aveva fatto sapere che "i risultati delle ultime analisi confermano che la qualità dell’acqua della Senna nel sito di triathlon e migliorata nelle ultime ore, e le analisi future indicano che la qualità dell’acqua sarà entro limiti accettabili per World Triathlon".