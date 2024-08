Parigi 2024, la confessione choc di Ceccon: "Non porto con me le mie medaglie"

07 agosto 2024 a

Thomas Ceccon è uno dei nostri fiori all'occhiello di questi Giochi olimpici di Parigi 2024. Il nuotatore azzurro ha vinto l'oro nei 100 dorso e il bronzo nella 4x100 stile libero. Ma il campione ha optato per una decisione che ha lasciato tutti a bocca aperto. L'atleta azzurro, infatti, ha deciso di non "vivere" con le due medaglie.

Il nuotatore, che ha appena fatto ritorno a Milano, ha trovato al suo arrivo decine di tifosi pronti a osannarlo. Insieme ai tanti giornalisti pronti a strappargli qualche dichiarazione. In un'intervista rilasciata a Sky Sport, Ceccon ha rivelato di non essere tornato in Italia con le medaglie conquistate in Francia. Il motivo? Lo ha spiegato lo stesso atleta. "Le medaglie non posso farvele vedere perché non le ho qui - ha confessato l'azzurro -. Le ho date ai miei genitori. Non voglio girare con le medaglie che sia mai. Ho parlato con Michael Phelps e lui mi ha detto di non aver mai girato con le medaglie, le ha sempre date. Non me la sento - ha poi aggiunto - di portarle così in mano".

La decisione di Thomas Ceccon sorprende. Ma non è poi così inusuale. Tanti campioni olimpici hanno deciso di non portare con sé le proprie medaglie, coppe o trofei. L'italiano ha citato il fuoriclasse statunitense, l'atleta con il maggior numero di medaglie nella storia delle Olimpiadi. Ma anche Rafa Nadal, altra leggenda dello sport, non vive con i suoi trofei. I suoi premi infatti si trovano tutti nel museo che ha creato a Maiorca, la sua isola natale.