Parigi 2024, fallisce il salto per colpa delle sue "dimensioni"? Un'offerta clamorosa "per mostrarsi nudo"

07 agosto 2024 a

a

a

Una delle gag più tragicomiche di questi Giochi olimpici di Parigi 2024 ha visto - suo malgrado - come protagonista Anthony Ammirati. La gara dell'atleta 21enne ha letteralmente fatto il giro del mondo. Il motivo? Quando ha eseguito il suo salto con l'asta ha toccato con il proprio apparato riproduttivo la sbarra. E, come da regolamento, il salto è risultato nullo. Ma dopo la delusione, è in arrivo una grossa proposta per lo sportivo superdotato.

Dopo l'incidente hot, l'atleta è diventato popolarissimo. Basti pensare che il suo account Instagram è passato da 24mila followers a 206mila. Un bel balzo che non è passato inosservato. Sembra infatti che il sito "hard" CamSoda abbia fatto ad Anthony un'offerta che non può rifiutare: ben 250mila euro per mostrarsi al pubblico completamente nudo in webcam.

Rocco Siffredi fa cilecca: Supersex, cos'è andato storto su Netflix

"Caro signor Ammirati - inizia così così l'offerta del sito hard -, Come amante delle attività incentrate sul cavallo dei pantaloni mi piacerebbe offrirti fino a 250mila dollari in cambio di uno spettacolo webcam di 60 minuti in cui mostrerai la tua merce... tranne l'asta, naturalmente. Cosa ne dici? Anche se non hai portato a casa l'oro - si legge ancora -, potresti guadagnare dell'oro tramite i tuoi fan su CamSoda. Conterà pur qualcosa no?". Ora ci resta solo da capire se l'atleta olimpionico accetterà o meno questa offerta piccante.