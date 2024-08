Parigi 2024, "vomito e diarrea": l'incubo di Leonie Beck dopo il bagno nella Senna

10 agosto 2024 a

Sono passati solo due giorni dalla gara femminile di nuoto 10 km nella Senna, ma gli effetti collaterali del bagno iniziano già a farsi sentire. Ad aver provato sulla propria pelle la qualità dell’acqua della Senna è stata la tedesca Leonie Beck, campionessa d'Europa e nona a Parigi 2024, che attraverso una storia su Instagram ha informato i suoi follower sulle sue condizioni di salute. "Ieri ho vomitato 9 volte + la diarrea. Qualità dell'acqua della Senna approvata", scrive ironicamente sui social.

Ad accusare gli stessi sintomi nei giorni scorsi sono stati anche i due triatleti Vasco Vilaça e Melanie Santos, che hanno anche loro nuotato nella Senna. I due sono da mercoledì scorso alle prese con un'infezione gastrointestinale. Ma l'atleta si è lamentata anche di un'altra questione: le correnti. "Non ho mai nuotato contro una corrente così forte".

La donna continua il suo racconto scrivendo che "ho provato a nuotare nel muro, ho provato a baciarlo, per così dire… Era uno sport diverso per me. Era solo un allenamento per la forza. Mi sono sentita come un salmone, senza muscoli", ha spiegato Beck. La sua connazionale Leonie Mertens ha aggiunto: "A volte mi sentivo davvero male. Continuavo a sentire che la colazione stava arrivando".