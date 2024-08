Parigi 2024, Lin Yu Ting ha vinto la medaglia d'oro: battuta la polacca Szeremeta

10 agosto 2024 a

a

a

Lin Yu Ting si aggiudica l'oro nella finale di boxe alle Olimpiadi di Parigi, nella categoria 57 kg, imponendosi per 5-0 contro l'avversaria, la 20enne polacca Julia Szeremeta. La campionessa, taiwanese, era finita al centro delle polemiche insieme alla pugile algerina Imane Khelif per il fatto di essere intersex. Tutte e due le atlete l'anno scorso sono state espulse dai Mondiali di boxe gestiti dall'Iba per via di livelli di testosterone giudicati troppo alti. Entrambe invece sono state ammesse ai Giochi di Parigi dal Comitato olimpico internazionale (che non riconosce l'Iba) ed entrambe hanno vinto un oro nelle rispettive categorie.

L'avversaria di questo incontro, a differenza delle atlete precedenti, ha fatto un gesto particolare orobabilmente per mettere fine alle polemiche. La polacca Julia Szeremeta, infatti, dopo aver perso contro la taiwanese si è comportata in modo inverso rispetto alle precedenti avversarie, nei quarti e in semifinale, dell'asiatica. Sia la bulgara Svetlana Kamenova che la turca Kahraman Yildiz al termine dei rispettivi incontri con Lin avevano incrociato la dita in modo da formare una X, a voler significare il cromosoma femminile. Invece la ventenne polacca, dopo aver scambiato un gesto di saluto con la rivale che l'aveva sconfitta, ha fatto con le dita il gesto del cuore.

Il Comitato Olimpico Internazional, comunque, ha più volte difeso la Lin: "È una donna e ha il diritto di partecipare alle competizioni femminili". Al Roland Garros assegnato anche l'oro della categoria maschile dei 57 kg: successo dell'uzbeko Abdumalik Khalokov sul kirghizo Munarbek Seiitbek Uulu.