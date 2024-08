Ecco chi sono le vere vittime dei Giochi di Parigi 2024

12 agosto 2024 a

Due capri sono stati immolati sulla fiamma olimpica di Parigi. Il primo è il diritto delle donne ad avere caratteristiche sessuali e biologiche diverse da quelle dagli uomini ed essere trattate di conseguenza. Se la coerenza non fosse un foulard da indossare nelle occasioni preferite, le conseguenze per il movimento sportivo mondiale sarebbero enormi. Prendere alla lettera il tedesco Thomas Bach, presidente del Comitato olimpico internazionale, quando dice che non esiste un sistema «scientificamente solido» per distinguere uomini e donne, significherebbe cancellare la divisione delle gare tra maschili e femminili e approdare alle Olimpiadi non binarie (togliendo così ogni senso alla partecipazione sportiva delle donne, come denuncia il ministro Eugenia Roccella). Il secondo caduto è la libertà di parola. (...)



