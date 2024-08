Parigi 2024, Danesi e Sylla dell'Italvolley: il gesto sul podio fa il giro del mondo

12 agosto 2024 a

Una vittoria storica: l’Italvolley femminile di Julio Velasco ha sconfitto con un netto 3-0 gli Stati Uniti e ha la prima storica medaglia d’oro olimpica. Per la commozione di Anna Danesi, che è la capitana dell’Italia, e Myriam Sylla, che lo è stata. Sono amiche e colleghe da una vita, hanno, per dirla con le parole di Anna, "gioito insieme ma soprattutto sofferto insieme. Solo noi sappiamo quello che è successo in questi anni e cosa abbiamo passato". Per questo sul podio le due campionesse azzurre, dopo la vittoria dell'oro olimpico, sono state protagoniste di un gesto che ha commosso tutti. Si sono infatti scambiate la medaglia d’oro e poi si sono commosse. "Ci abbiamo sempre creduto — hanno ammesso — e quello che abbiamo fatto lo abbiamo voluto con tutte noi stesse". Applausi. Per loro e per tutta la Nazionale.

Per Alessia Orro, regista della Nazionale di pallavolo femminile, i brividi alla vittoria sono stati tanti: “Sono senza parole, ho realizzato il sogno di qualsiasi atleta — le sue parole — Le americane oggi non avevano scampo, le abbiamo surclassate in ogni fondamentale, volevamo prenderci questa medaglia e nulla ci avrebbe potuto fermare. Cosa ci ha detto Velasco prima di scendere in campo? E chi se lo ricorda, sembra un'era fa e, ora, è il tempo di festeggiare un movimento intero”.