Paulo Fonseca sconcerta il Milan: "Lo sappiamo tutti..."

14 agosto 2024 a

a

a

L’ammissione sul prossimo colpo del Milan è praticamente arrivata in diretta, dopo la vittoria nel trofeo Silvio Berlusconi contro il Monza per 3-1. Paulo Fonseca ritiene di aver visto un bel Milan, “anche se ancora manca tanto, ma la squadra sta già provando a mettere in campo qualche mia intenzione”, le sue parole.

"Abbiamo avuto solo cinque settimane di lavoro e oggi hanno giocato due squadre diverse — ha aggiunto —, c'è tanto da migliorare e da lavorare ma sono molto soddisfatto perché i giocatori provano a fare quello su cui abbiamo lavorato in queste settimane". Annunciando di fatto un possibile colpo in arrivo: Fofana dal Monaco, dopo settimane di tira e molla: "Serve un mediano davanti alla difesa? È Fofana il mediano davanti alla difesa... — ha risposto l’ex tecnico della Roma —, lo sappiamo tutti".

Pier Silvio con Lorenzo Mattia a San Siro: l'impressionante somiglianza tra padre e figlio | Video

Su Alexis Saelemaekers, oggetto del desiderio di diversi club sul mercato ma oggi protagonista rossonero: "Può fare bene in diversi ruoli: lavora tanto difensivamente per la squadra e offensivamente porta cose importanti — ha detto ancora Fonseca —. Mi piace molto, vorrei che rimanesse”. Si tratterò di un Milan basato sul fraseggio: “Cosa mi soddisfa di più? La fase di possesso, specialmente in fase offensiva — ha detto —. È un modo diverso di giocare, anche difensivamente. Non faccio paragoni col passato, dico solo che è qualcosa di diverso. C'è bisogno di tempo per migliorare a livello difensivo. Se vogliamo essere una squadra che pressa alto ci sono tante cose da migliorare". E su Rafa Leao: "Mi sembra più aperto a giocare per la squadra. Stiamo lavorando molto bene insieme, parliamo sempre. Non so se farà meglio o peggio dell'anno scorso, ma sicuramente sarà un giocatore diverso".