Supercoppa europea, Mbappé fa il suo esordio col Real: difesa dell'Atalanta ridicolizzata

14 agosto 2024 a

a

a

Ha il numero 9 e indossa la maglia dei blancos. Ma non è brasiliano e sulla maglietta non ha scritto Ronaldo. Bensì Mbappé. Real Madrid-Atalanta non è solo la partita che deciderà quale tra le due squadre si aggiudicherà il trofeo della Supercoppa europea. È anche l'esordio assoluto con le merengues di Kylian Mbappe. Il fenomeno francese è stato acquistato a zero da Florentino Perez e Carlo Ancelotti. Ed è pronto a offrire spettacolo a tutti i suoi nuovi tifosi.

Come nel caso di una sua sublime giocata nel corso del primo tempo con l'Atalanta. L'ex Paris Saint Germain, con un gioco di prestigio, ha prima fermato la palla con il piede destro. E poi l'ha scagliata contro il suo sinistro. Il risultato è straordinario. La sfera passa in mezzo alle gambe del centrocampista della Dea Martin De Roon. In questo modo il fuoriclasse francese può destreggiarsi tra l'olandese e il difensore Hien per scaricare la palla a un compagno meglio posizionato. Come direbbero a Parigi: "Chapeau".

La Supercoppa europea è solo l'ultimo traguardo di una stagione ricca di soddisfazioni. Il Real Madrid ha conquistato ancora una volta la Champions League, battendo in finale il Borussia Dortmund di Hummels. L'Atalanta, invece, è a tutti gli effetti una sorpresa. La squadra allenata da Gianpiero Gasperini ha trionfato contro il Bayern Lewerkusen in Europa League. E ora può godersi questo sogno che è diventato realtà.