Pecco Bagnaia, costretto a correre "al buio": brutto imprevisto in pista

18 agosto 2024 a

a

a

Durante più di un giro al GP d’Austria della MotoGP Pecco Bagnaia è stato costretto a correre al buio, o meglio con una visibilità sensibilmente ridotta. Il motivo? Un insetto e una visiera a strappo che non sarebbe venuta via. Nonostante questo, il piemontese della Ducati è riuscito comunque a dominare e a trionfare su tutti gli altri. Il campione ha dovuto fare i conti con l'imprevisto mentre stava ampliando il proprio margine sul rivale per il titolo Jorge Martin. Cos'è successo di preciso? Un insetto si è spiaccicato proprio sulla visiera che non riusciva a togliere.

Lo ha rivelato lui stesso dopo la gara: "C'è stata una visiera a strappo che non veniva via. Praticamente un insetto mi si è spiaccicato sulla visiera proprio davanti agli occhi in fase di frenata ed è stato un momento di crisi. Ho tirato via il tear off ma non sono riuscito e dopo non veniva più via ed è stato abbastanza complicato. Diciamo che nelle ultime gare ho avuto un po' di inciampi però va bene così", ha raccontato il 27enne di Chivasso ai microfoni di Sky.

Bagnaia, sei un fenomeno! In Austria vince anche la gara e torna primo nel mondiale

Il piccolo incidente per fortuna non ha compromesso la corsa dell'attuale leader del Mondiale. Anzi, proprio nelle curve fatte quasi al buio Bagnaia ha messo a segno il giro più veloce di tutta la sua gara. "In quel giro ho fatto il giro più veloce della gara, probabilmente ho frenato più forte perché non vedevo il punto di frenata", ha spiegato il campione facendo dell'ironia.