Kalulu alla Juventus, la formula che fa impazzire di rabbia i milanisti

Un 3-0 convincente al Como e la grana degli infortuni di Khephren Thuram e di Weah, finiti entrambi ko durante il posticipo dell’Allianz. Ma nel lato dolce e amaro della positiva prima di lunedì sera, Thiago Motta può godere anche dell’arrivo di Pierre Kalulu dal Milan.

Il difensore centrale ha detto sì ai bianconeri poco dopo la sfida di Torino. Il francese, che può giocare sia da centrale che da terzino, si trasferisce così a Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per la rabbia dei tifosi del Diavolo, che avrebbero preferito una partenza di Malick Thiaw e non del francese nella finestra finale di mercato. Proprio il tedesco, sabato scorso, è stato protagonista dell’erroraccio costato il gol dell’1-0 del Toro.

Kalulu passa dunque alla Juve nonostante il tentativo in extremis dell’Atalanta di convincerlo. La dirigenza bianconera verserà così al Diavolo subito 3 milioni per il prestito, poi potrà valutare nella stagione successiva se esercitare o meno il diritto di riscatto che è fissato a circa 14 milioni, a cui se ne aggiungerebbero altri 3 di eventuali bonus. E per non perdere proprio completamente il controllo sul giocatore, il Milan si è riservato il 10% sull'eventuale futura rivendita del francese.

La clausola è valida dal 2025, nel caso in cui il trasferimento diventasse permanente. Mercoledì è la giornata chiave, quando il giocatore francese sarà atteso alla Continassa per svolgere le visite mediche e mettere la propria firma sul contratto. Un conto alla rovescia prima del nuovo matrimonio.