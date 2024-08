Federico Chiesa, colpo di scena: lo scippo in Serie A del "nemico" più odiato dai bianconeri

23 agosto 2024 a

a

a

Niente Leao, così il Barcellona si è fiondato con forza su Federico Chiesa. L'esterno offensivo della Nazionale è molto vicino al Barcellona e a confermalo è il giornale catalano Sport.es: Flick avrebbe avallato l'operazione e ora il club blaugrana si starebbe muovendo per cercare l'accordo con i bianconeri. L’arrivo dell’italiano ex Fiorentina è molto più fattibile del rossonero, dopo che Furlani ha stoppato definitivamente la sua cessione.

Chiesa è ai margini e le parole di Thiago Motta dopo l'amichevole pre-season col Brest sono state definitive. La situazione si è parecchio complicata perché la Juve rischia di perderlo a ‘zero' a gennaio e su Chiesa si era fatto il nome dell'Inter dopo le varie voci su Milan, Roma e Napoli. L'agente, Fali Ramadani, ha lavorato in maniera costante per cercare una soluzione immediata, perché il calciatore non può permettersi di restare fermo un anno, e ha trovato nel Barcellona un possibile approdo gradito.

La trattativa è nelle mani del giocatore, che deve trovare l'accordo economico con il Barcellona. I bianconeri sarebbero disposti a perdere Chiesa per una cifra intorno ai 15 milioni di euro ma c'è da capire se il giocatore è convinto fino in fondo di questa soluzione. Secondo il quotidiano catalano, Chiesa sarebbe disposto ad abbassarsi l'ingaggio fino a 4,5 milioni di euro a stagione pur di firmare con i catalani, anche se resterà da capire se il Barça darà l’ok dato il momento economico non floridissimo. Le prossime ore saranno decisive per capire il futuro di Federico Chiesa. L’unico possibile arrivabile dopo il no del Milan a Leao, che potrebbe partire al centro dell’attacco sabato dal 1’ contro il Parma e in testa avrà solo i rossoneri.