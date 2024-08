Jannik Sinner, Bertolucci ha un sospetto preciso: "Qualcuno ha sbagliato"

23 agosto 2024 a

Naldi ha sbagliato nell’applicare lo spray alla sua ferita e a contaminare involontariamente Sinner, risultato positivo al Clostebol dopo il torneo di Indian Wells. Così la pensa l'ex tennista e opinionista Paolo Bertolucci: "Non faccio il tifoso come fanno in tanti, né ancor meno godrei in caso di condanna — ha detto — L’impressione è che lui personalmente sia innocente, che il team abbia sbagliato”.

Il riferimento dell'ex tennista va al fatto che la WADA (l’agenzia mondiale antidoping) e NADO Italia (agenzia antidoping nostrana) potrebbero ancora appellarsi al CAS di Losanna per rivedere la sentenza. Le organizzazioni anti-doping avranno tempo fino al 6 settembre per muoversi in tal senso.

Per questo Bertolucci vuole attenersi solo ai verdetti definitivi, senza schierarsi né dalla parte degli accusatori, né di quella dei difensori: "Se c’è da pagare, pagherà — ha aggiunto — ma non sono né forcaiolo e neppure un tifoso che per partito preso lo assolve e lo combatte e difende contro l’attacco di chiunque”. Il tutto con una speranza, quella che non succeda niente e venga dunque confermato il verdetto del tribunale indipendente: "Io spero per il bene suo e del tennis italiano che possa continuare a giocare e che non succeda niente — ha detto ancora Bertolucci — Però mi atterrò a quello che verrà deciso".