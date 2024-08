Marco Bortolotti escluso dagli Us Open, "non può entrare negli Stati Uniti"

25 agosto 2024 a

a

a

Il tennista italiano Marco Bortolotti non giocherà il torneo di doppio degli US Open in coppia con Flavio Cobolli. A Bortolotti, 33 anni di Guastalla, è stato negato il visto dalle autorità statunitensi perché nel 2015 era entrato in Iran per disputare un torneo. A Bortolotti, nel recente passato anche lui trovato positivo al Clostebol come Jannik Sinner, è stata rifiutata l’Esta, il sistema elettronica per poter accedere negli Stati Uniti.

Al tennista italiano non è stato concesso nemmeno il visto B1 urgente. "Con profondo dispiacere e incredulità sono costretto a rinunciare agli Us Open 2024, causa negazione dell’Esta per aver giocato in Iran nel 2015 e successiva negazione del visto B1 perchè, secondo il console, non era il visto corretto - ha scritto il tennista reggiano -. Altre richieste di visto urgente non sono state accolte dal consolato Usa. Ringrazio tutte le persone che hanno provato invano ad aiutarmi in questa vicenda surreale. Manderò giù il boccone e ripartirò, come sempre". Anche Bortolotti, come detto, è stato indagato e prosciolto dalla Itia per un possibile caso di doping dopo l’uso di Clostebol. "In questi mesi mi sono informato molto, parlando anche con specialisti e seguendo lezioni da parte dell’antidoping: posso dire che un doping volontario con il Clostebol è da imbecilli. Non è uno steroide che ti dopa, ma - se vieni a contatto - potresti essere colpevole. È quello che è accaduto a Sinner, ma anche a me".