Federico Chiesa a un passo dal Barcellona: "Ha già svuotato l'armadietto"

26 agosto 2024 a

a

a

Federico Chiesa è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Barcellona. Dopo un'estate all'insegna delle voci di mercato e, soprattutto, del battibecco con la Juventus, il talento azzurro potrebbe aver finalmente trovato la sua nuova squadra. La Vecchia Signora ha già trovato l'accordo con il club spagnolo. Così come i blaugrana con lo stesso esterno offensivo. Ora manca solo l'ufficialità. Il trasferimento potrebbe concretizzarsi tra mercoledì 28 e giovedì 29 agosto.

Ma per fare spazio all'arrivo di Federico Chiesa, il Barcellona deve prima trovare una quadra sul monte ingaggio e rispettare perciò le rigide regole imposte dalla Liga. Oggi, come riporta Tuttosport, il giocatore ha già svuotato il suo armadietto alla Continassa. La Juventus, grazie alla sua cessione, guadagnerebbe circa 12 milioni di euro. Cifra a cui Federico è segnato a bilanco. Nessuna minusvalenza quindi.

Federico Chiesa, né Barcellona né Inter: "Trattativa con la Juve", l'ultima voce da un folle calciomercato

L'affare renderebbe tutti felici. Il Barcellona, dopo il mancato colpo Nico Williams, troverebbe così il suo nuovo esterno offensivo. Chiesa, dal canto suo, giocherebbe in uno dei club più prestigiosi al mondo e si eviterebbe un anno da separato in casa a Torino. Oltre a percepire uno stipendio da capogiro: sei milioni di euro, di cui quattro fissi e due di bonus. Infine la Juventus, che scongiurerebbe l'ipotesi di perderlo a zero e farebbe in questo modo spazio all'arrivo di Sancho. E potrebbe mettere una ciliegina sulla torta a un mercato a tutti gli effetti stellare.