Roma, tra De Rossi e Cristante rissa negli spogliatoi: "Ha fatto il suo nome", poi il caos

Mezzo terremoto nello spogliatoio della Roma. Come riferito da Aurelio Capaldi, giornalista Rai che annuncia aggiornamenti nei successivi tg, si sarebbe registrato uno scontro a muso duro tra il mister Daniele De Rossi e il centrocampista azzurro Bryan Cristante.

All'indomani dell'inatteso ko dell'Olimpico contro l'Empoli, un 1-2 che ha evidenziato problemi in fase offensiva anche con la permanenza di Dybala e qualche defaillance anche nel reparto arretrato, a Trigoria non sembra respirarsi una bella aria. "Troppa tensione in casa Roma - scrive su X Capaldi -. Lite tra De Rossi e Cristante, separati dopo un reciproco scambio di parole pesanti. Citato anche Paredes, considerato molto vicino al tecnico giallorosso".

Mister e centrocampista sarebbero addirittura arrivati "quasi alle mani" dopo che il 29enne di San Vito al Tagliamento avrebbe tirato in ballo, appunto, anche il collega di reparto Paredes. Un peccato di "ineleganza" che avrebbe mandato su tutte le furie De Rossi. Domenica sera, peraltro, Cristante se l'era già presa con il suo allenatore per la decisione di sostituirlo con il neo-acquisto francese Le Fee. Forse non è un caso che proprio il giocatore friulano, uno dei senatori giallorossi con 282 presenze e 15 gol complessivi dal 2018 a oggi (e con contratto in scadenza nel 2027) sia uno dei più nominati nella lista delle possibili cessioni in questi ultimi giorni di calciomercato.

Proprio a proposito di calciomercato, nelle ultime ore è dato quasi per ufficiale lo scambio con il Milan: l'attaccante inglese Tammy Abraham, uno dei pupilli di Paulo Fonseca, sarebbe pronto ad andare in rossonero come vice-Morata, e il duttile esterno belga Alexis Saelemaekers arriverebbe alla Roma per colmare uno dei più evidenti buchi in rosa.