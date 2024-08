Jannik Sinner, la frecciatina di Bertolucci ad Alcaraz: "La continuità non è da tutti"

30 agosto 2024 a

Carlos Alcaraz è stato eliminato dallo Us Open. Una notizia piuttosto sorprendente, dato che stiamo parlando di uno dei più forti tennisti in circolazione. Oltre che del vincitore sia del Roland Garros sia dei Giochi olimpici di Parigi 2024. "Oggi stavo giocando contro l'avversario e stavo giocando contro me stesso nella mia mente", ha detto Alcaraz in conferenza stampa, spiegando di aver provato "un sacco di emozioni che non potevo controllare". "Era una montagna russa, diciamo, nella mia mente. Non posso essere così se voglio pensare in grande, quindi devo migliorarmi. Devo imparare a farlo", ha ammesso il 21enne murciano.

Un risultato che, al netto della disfatta di Alcaraz, permette a Jannik Sinner di affrontare un cammino più semplice da quella parte del tabellone. Con l'uscita di scena del numero 3 ATP, la sfida nelle quote dei bookmaker per il titolo finale, scrive Agipronews, è diventata una corsa a due tra l'italiano e Novak Djokovic, che potrebbero incontrarsi solamente in finale. Il serbo è leggermente avanti a 2,25 su Goldbet e Better, seguito a ruota da Sinner a 2,75. Più indietro Alexander Zverev, terza forza nelle quote a 5,50, con Daniil Medvedev a 7. Jannik comanda le quote nella sfida con Christopher O'Connell al terzo turno: una vittoria in tre set si gioca a 1,34, mentre un successo in quattro set vale 3,50 la posta.

Ma l'eliminazione di Alcaraz dallo Us Open non ha fatto felice solo Sinner. Anche l'ex leggenda del tennis italiano Paolo Bertolucci si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa, dopo le parole dello spagnolo alla notizia della positività all'antidoping di Jannik. "Con l'uscita di Carlos Alcaraz - ha scritto su X l'ex stella italiana - il tabellone inizia ad alleggerirsi. Esce un peso massimo, a conferma che la continuità non è da tutti". Colpito e affondato.