Inter, i nerazzurri battono l'Atalanta 4 a 0: decisiva la doppietta di Thuram

Troppa Inter per questa Atalanta. A San Siro finisce 4 a 0 per i nerazzurri padroni di casa. A inizio gara l'autorete dello sfortunato Djimsiti. Poi la squadra di Simone Inzaghi si è presa la scena. Prima Nicolò Barella ha sfoderato un tiro da cineteca. Una palla a mezz'aria, al limite dell'area, spedita all'angolino della porta atalantina. Mrcus Thuram ha infine completato il poker con una doppietta che lo rende il capocannoniere della Serie A, grazie ai quattro gol segnati in sole tre partite disputate.

Per un Inter che gode, c'è un'Atalanta che è parsa completamente in balia dell'avversario. È vero, la squadra allenata da Giampiero Gasperini è stata totalmente stravolta dal mercato. Le sue stelle più brillanti, come Teun Koopmeiners, hanno trovato una nuova casa. Ma è il secondo ko di fila per i bergamaschi.

Ancora una volta a fare la differenza per l'Inter è stata l'intesa vincente tra giocatori che ormai si conoscono a memoria. Lautaro Martinez - anche se non al meglio per via dell'infortunio - ha saputo dialogare al meglio con il compagno di reparto francese. E, soprattutto pensando che l'argentino non ha ancora inserito il proprio nome nel tabellino di questa Serie A, c'è solo da aspettarsi che quando si sbloccherà ritornerà a essere il campione ammirato nelle passate stagioni.

Dopo la vittoria contro l'Atalanta, l'Inter si conferma la principale favorita per la conquista dello scudetto. Juventus e Thiago Motta permettendo...