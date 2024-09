Theo Hernandez: "Perché non mi sono avvicinato a Fosneca?", la scusa non convince

01 settembre 2024 a

Il caso della mancata partecipazione di Leao e Theo al time out durante l'inizio di ripresa di Lazio-Milan è un vero e proprio caso. La corsa dei prtagonisti della vicenda è quella di minimizzare l'accaduto, ma ai più è apparsa palese la mancanza di rispetto nei confronti del tecnino rossonero, Paulo Fonseca.

E le "giustificazioni" dei due giocatori sono apaprse subito debolissime: "Siamo entrati da due minuti in campo e non avevamo bisogno di fare cooling break perché eravamo pronti per aiutare la squadra per tentare di vincere la partita. Non è niente di che contro la squadra o l’allenatore, siamo tutti insieme", ha affermato Theo Hernandez che ha poi raccolto sui social il like di Leao a queste parole.

"Hanno scelto un'altra partita": la grave accusa di Fonseca ai giocatori, Milan nel caos

E ancora: "La gente parla e dice un sacco di robe che non sono vere. Io e Rafa siamo sempre con la squadra e pronti per aiutare, questo è quello che è importante". Anche Fonseca ha cercato di buttare acqua sul fuoco: "Non ci sono problemi con Theo Hernandez e Leao, non creiamo casi perché in questa settimana ho parlato con entrambi spiegando la mia scelta, che hanno accettato. Non ho visto che sono rimasti in campo durante il cooling break, ma erano entrati da due minuti e non avevano bisogno di fermarsi o di indicazioni. La reazione dei giocatori all'ingresso in campo è stata positiva, quindi non creiamo problemi che non ci sono". Ma sui social nessuno crede alla versione dei tre protagonisti di questa spiacevole vicenda.