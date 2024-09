Jannik Sinner, dagli Us Open il messaggio per Giulia Gardani: "Mi dispiace per quello che ti è successo"

01 settembre 2024 a

Non solo gli Us Open. Nei pensieri di Jannik Sinner c'è spazio anche per la "vita reale" e soprattutto quella degli altri, meno fortunati di lui. Un'altra lezione di stile e umanità dal 23enne fenomeno di San Candido, numero 1 del ranking mondiale, che sabato sera ora italiana ha travolto O'Connel qualificandosi per gli ottavi di Flushing Meadows, quarto e ultimo slam stagionale, dove affronterà Tommy Paul.

Fuori dal campo, però, Jannik cerca di non pensare alle polemiche (pretestuose) di alcuni avversari riguardo alla sua mancata squalifica per la positività al Clostebol rilevata lo scorso marzo a Indian Wells ma trova il tempo per registrare commoventi video-messaggi.

Un paio di giorni fa era toccato a Oliviero Toscani, che in una intervista al Corriere della Sera aveva annunciato di essere gravemente malato confessando come a dargli sollievo fossero proprio le partite dell'azzurro. Dopo il celebre fotografo e pubblicitario, Jannik ha voluto salutare Giulia Gardani.

La 35enne tennista cremonese un anno fa è rimasta vittima di un terribile incidente a New York, mentre era in viaggio di nozze con il marito Matteo Maj. I due stavano rientrando in hotel e stavano passeggiando sul marciapiede a Manhattan quando un'auto ha deliberatamente travolto i pedoni, ferendoli gravemente.

Oggi le condizioni di Giulia sono ancora difficili, tra operazioni chirurgiche e riabilitazione, e anche per questo il collega Sinner ha voluto mandarle un abbraccio virtuale proprio dalla Grande Mela: "Me l’ha mandato direttamente dagli US Open, una bellissima sorpresa!", spiega lei a diversi siti locali. "Ciao Giulia - le parole di Jannik -, innanzitutto mi dispiace per tutto quello che ti è successo. Però sappi che ti sto vicina, ti mando un grandissimo abbraccio e magari ci vediamo. A presto, ciao ciao".