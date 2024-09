Paulo Fonseca già spalle al muro: "Gli restano 14 giorni", tam-tam al Milan

03 settembre 2024 a

La prestazione vista a Roma è sicuramente più positiva di quella di Parma, ma questo Milan non decolla e ora rischia grosso. E per Paulo Fonseca i prossimi 14 giorni saranno decisivi, concentrato a Milanello con chi è rimasto e non si è diretto in Nazione nel migliorare una situazione inaspettata dopo quanto visto nelle amichevoli estive.

Zero vittorie, una sconfitta e due pareggi, per un totale di 2 punti conquistati e 6 reti subite. Nei prossimi giorni il tecnico non potrà lavorare con i suoi giocatori migliori ma almeno avrà il modo di riflettere su quali modifiche apporre. Poi però si farà sul serio al rientro, con un calendario di tutto livello. Dopo il Venezia, toccherà al Liverpool in casa e poi al derby di Milano.

Milan, tam tam impazzito su Fonseca: chi può prendere subito il suo posto, lo scenario

Per Tuttosport, Fonseca ha 14 giorni di tempo per tenersi il Milan, dopo “una partenza shock, i contrasti con alcuni senatori e un calendario che non ammette errori". E poi nel sottotitolo del giornale è scritto: "Durante la sosta per le nazionali dovrà lavorare sui singoli e tattica — le sue parole — Possibile passo indietro sull'idea di un gioco offensivo, come fece Pioli". Intanto per Theo e Leao non ci sarà nessuna multa, dopo il controverso episodio del colino break nel quale i due calciatori sono rimasti lontano dalla squadra, mentre Fonseca dava indicazioni ai suoi giocatori. Zlatan Ibrahimovic ha comunque parlato con loro dopo la gara, chiedendo che questi atteggiamenti non si ripetano più e di dare una mano alla squadra ancora più serio per svoltare questa situazione negativa.