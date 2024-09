Sinner stronca Draper: piedi sudati e attacco di vomito, dramma in mondovisione

06 settembre 2024 a

Una maratona, a tratti un calvario. Il britannico Jack Draper è protagonista di un match epico, a tratti eroico contro Jannik Sinner. In palio c'è la finale degli Us Open e l'italiano, numero 1 del ranking Atp, è il grande favorito. Ma l'amico, con cui ha giocato anche in doppio, è forse la grande sorpresa di Flushing Meadows 2024 e non ha intenzione di mollare un centimetro. Anche a costo di rischiare grosso.

Nel corso della partita, che ha toccato picchi di rara tensione agonistica (27 minuti per completare i primi 3 game del secondo set, ma è solo un esempio) in più di occasioni il numero 25 al mondo è stato costretto a fermarsi. Per un attacco di nausea, che lo ha portato a vomitare in campo. E poi per cambiarsi le scarpe dal momento che i piedi... sudavano troppo.

A volte quasi in stato confusionale (sportivamente parlando), tanto da perdere le palline, Draper ha però combattutto su ogni scambio come un leone.

Il tour de force ha giocato un brutto scherzo anche a Sinner, che all'inizio del terzo set ha dovuto chiamare un time out medico per un problema al polso, facendo trattenere il fiato ai tifosi americani e a quelli italiani, che hanno fatto mezzanotte pur di tifare per lui.