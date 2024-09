Jannik Sinner, il video che spaventa l'Italia a un giorno dalla finalissima: come sta?

07 settembre 2024 a

a

a

Finale, per Jannik Sinner, che vince in tre set contro Jack Draper. Per la prima volta un azzurro all'ultimo atto degli Us Open, dove se la vedrà con Taylor Fritz, americano e dunque con tutto il pubblico che sarà dalla sua parte, numer 12 al mondo. Fritz, nella seconda semifinale ha domato Frances Tiafoe.

Non ci sono dubbi: Sinner parte da favorito contro Fritz. Ma restano da verificare le condizioni del suo polso: durante l'incontro con Draper, l'altoatesino ha infatti avuto un problema dopo una caduta, tanto che ha dovuto fare ricorso alle cure mediche in campo.

Non solo. C'è poi un video che immortala Sinner poco dopo il termine della partita. Nelle immagini ecco Jannik impegnato a pedalare sulla cyclette defatigante, con del ghiaccio sul polso, il tutto mentre scherza con la sua fidanzata, Anna Kalinskaya, presente negli spogliatoi. Le immagini arrivano dall'impianto di Flushing Meadows. Jannik e Anna sorridono, ennesima smentita alle voci su una crisi che semplicemente non è mai esista. Resta, però, la preoccupazione per quel polso, fasciato e avvolto nel ghiaccio. Sinner e il suo enoturage hanno assicurato che non si tratta di nulla di grave, ma a poco più di un giorno da dallo storico ultimo atto, ovviamente, quelle immagini preoccupano.